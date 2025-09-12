В аэропорту Калуги сняли запрет на полеты

В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил он.

До этого запрет на полеты вводили в аэропортах Иваново, Пскова, Пулково и Ярославля.

Кроме того, временные ограничения на использование воздушного пространства в некоторых районах Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда.

Кореняко предупредил, что в связи с этим в аэропорту Храброво могут быть изменения в расписании рейсов.

Представитель Росавиации отметил, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.