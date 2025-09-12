Четыре российских аэропорта ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в четырех аэропортах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиции Артем Кореняко.

«Аэропорты Иваново (Южный), Псков, Пулково, Ярославль (Туношна) — в ночные часы были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — уточнил он.

Кореняко также добавил, что введенные временные на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти отразились на возможности использовать воздушные трассы для полетов в Калининград.

При этом он подчеркнул, что все эти ограничения ввели с целью обеспечения безопасности полетов.

Ранее в аэропорту Пулково ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки украинских беспилотников.