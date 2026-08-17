В аэропорту Екатеринбурга задержали мужчину, который угрожал детям пистолетом

Мужчину, который угрожал четырем детям пистолетом и приказал им утопиться в воде, задержали в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области.

ЧП случилось в конце июля в Екатеринбурге. Мужчина испытывал личную неприязнь к детям и угрожал им убийством. Причиной конфликта якобы стало то, что дети дразнили его дочь. Фигурант угрожал школьникам пистолетом, увел их к реке и приказал им утопиться.

Мужчину задержали. Ему предъявили обвинение по статьям «Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия» и «Угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью».

Недавно мужчину с оружием задержали в хостеле в Петербурге. У него обнаружили оружие и боеприпасы.