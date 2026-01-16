В аэропорту Домодедово пассажир умер перед посадкой

Гражданин Турции скоропостижно скончался в аэропорту Домодедово перед вылетом в Благовещенск. Об этом сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, мужчине стало плохо на входе в терминал. Он потерял сознание, на место прибыли медики и пытались его реанимировать, однако спасти пассажира не удалось, он скончался.

Ранее ТАСС со ссылкой на оперативные службы уточнил, что ЧП произошло в зоне посадочного гейта. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и состояние здоровья мужчины перед полетом. Личность умершего устанавливают. Правоохранители проверят документы иностранца и точный маршрут следования.