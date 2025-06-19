В аэропортах Волгограда и Саратова ввели ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда и Саратова ввели запрет на полеты самолетов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Волгоград, Саратов», — написал он.

Ранее оборонное ведомство сообщило, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 81 беспилотник самолетного типа над территорией России. Больше всего дронов ликвидировали в Брянской области — 19, еще 17 БПЛА уничтожили над Курской, над Смоленской — 13, над Волгоградской — семь, над Орловской — шесть.

Кроме того, по пять дронов сбили над Крымом и Ростовской областью, по три над Белгородской и Астраханской, два — над Рязанской и один над Московским регионом.