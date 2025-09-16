В Адыгее задержали мужчину, подбросившего свиную голову к мечети

Мужчину, который подкинул свиную голову к мечети в ауле Козет Тахтамукайского района Адыгеи, задержали сотрудники МВД республики при силовой поддержке Росгвардии. Об этом сообщили в СУ СК региона.

По данным следствия, ночью 14 сентября 43-летний житель Анапы оставил у здания мечети свиную голову и скрылся. В духовном управлении мусульман Адыгеи и Краснодарского края произошедшее назвали «подлой провокацией»

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих, совершенное в месте богослужения). Его поместили в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее стало известно, что у девяти мечетей в Париже и пригороде нашли свиные головы. На пяти из них написали имя президента Франции Эммануэля Макрона.