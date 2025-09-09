В Париже у 5 мечетей нашли свиные головы с именем Макрона

У девяти мечетей в Париже и пригороде нашли свиные головы. На пяти из них написали имя президента Франции Эммануэля Макрона, сообщило агентство Reuters .

Глава МВД Франции Бруно Ле Мэ подчеркнул, что у мусульман должна быть возможность свободно исповедовать свою веру. А в полиции Парижа допустили иностранное вмешательство, которое направлено на дестабилизацию обстановки в стране.

«Мы не можем избежать проведения параллелей с предыдущими акциями, которые зачастую происходили ночью и были признаны актами иностранного вмешательства», — сказал начальник полиции Парижа Лоран Нуньес.

Четыре свиные головы нашли у парижских мечетей, а пять — на окраинах столицы Франции. В прокуратуре городе заявила, что начала расследование о разжигании ненависти и дискриминации.

Кто именно стоит за подобного рода провокациями, французские власти уточнять не стали, но пообещали мусульманам, которые живут в стране, поддержку в условиях роста антиисламских настроений.