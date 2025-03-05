В Адыгее началась проверка после массовой гибели птиц

Следователи организовали проверку после сообщений о массовой гибели птиц в Тахтамукайском районе Адыгеи. Об этом сообщила пресс-служба СК по республике.

Соответствующее поручение сделал руководитель местного следственного управления Василий Ларин.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в пресс-службе.

Информация о гибели птиц появилась в Telegram-каналах. Трупы пернатых обнаружили в Яблоновском под Краснодаром. Авторы постов допустили, что в Чибийском канале произошел сброс сточных вод, это могло стать причиной смерти птиц. Выжившие пернатые нуждаются в срочной помощи. На место выехали волонтеры.

Сезонный всплеск гибели птиц зафиксировали на побережье Черного моря в конце февраля. Ослабленные виды умирают от длительных перелетов и непростых условий зимовки. Такое явление не сказывается на популяции, заверили ранее МБУ «Парки ФТ».