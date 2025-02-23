На Черноморском побережье рост числа погибших птиц назвали «природным явлением»

В конце февраля на побережье Черного моря наблюдается сезонный всплеск гибели птиц. Это естественный процесс, связанный с миграцией пернатых, сообщили в МБУ «Парки ФТ» .

Побережье Сириуса привлекает множество водоплавающих и околоводных птиц, которые зимуют здесь. Среди них особенно выделяются две крупные популяции: большой баклан и большая поганка, также известная как чомга. Их общая численность достигает примерно 270 тысяч пар и продолжает расти.

«Самые ослабленные птицы умирают от длительных перелетов и непростых условий зимовки, и их часто выносит на берег. Данное явление обусловлено естественной убылью и не сказывается на популяции», — объяснили в учреждении.

Жителей предупредили, что при обнаружении на побережье погибших бакланов и чомг нужно обращаться по телефону 8 (988) 500-33-22, чтобы спецслужбы могли быстро их убрать.

В начале января стало известно о гибели свыше 60 дельфинов в Черном море после разлива мазута. Волонтеры Анапы также нашли несколько десятков мертвых пернатых на берегу и в акватории Таманского залива.