В Абинском районе Краснодарского края мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком

Смертельная авария случилась 1 июля около 18:30 на федеральной автодороге А-146 Краснодар — Верхнебаканский. Об этом написала «Кубань 24» .

По предварительным данным Госавтоинспекции Кубани, водитель мотоцикла Honda не соблюдал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди грузовика Scania. Это привело к столкновению, после которого мотоцикл загорелся.

В результате ДТП водитель двухколесного транспорта скончался от полученных травм. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сейчас специалисты уточняют все обстоятельства случившегося.