В Абхазии турист из Москвы сорвался со скалы и погиб

В Ткуарчалском районе Абхазии погиб турист из Москвы, сорвавшись со скалы у водопада «Великан». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс‑службу МЧС республики.

По данным ведомства, 45‑летний москвич Николай Пронин упал со скалы рядом с водопадом в поселке Акармара. Сигнал о происшествии поступил в 15:45 по московскому времени, на место выехали спасатели. Тело погибшего извлекают.

Водопад «Великан» считается самым высоким в Абхазии — его высота превышает 100 метров.

Сегодня, 27 июля, в Кигинском районе Башкирии туристический автобус из Удмуртии съехал в кювет и опрокинулся. Пострадали более 20 человек, восьмерых госпитализировали, двоих — в тяжелом состоянии.