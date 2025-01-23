В Абхазии трех человек заживо засыпало землей

Трое человек погибли в Гагре из-за несчастного случая — мужчин засыпало землей в недавно прорытом водоотводе. Об этом со ссылкой на пожарно-спасательный отряд МЧС по Гагрскому району сообщил Sputnik Абхазия .

ЧП произошло 21 января около вокзала на Сухумском шоссе. Местный житель нанял технику и рабочих, чтобы сделать водоотвод. После проведения работ заказчик спустился с двумя знакомыми в котлован, и мужчин засыпало землей. Когда на место ЧП прибыли спасатели, пострадавшие уже скончались.

Ранее один турецкий рабочий погиб на стройплощадке в городе Полатлы. При строительстве канализационной системы в новом здании обрушились конструкции, в результате под завалами оказались два человека. Спасатели вытащили тело одного мужчины и продолжили поиски второго. Причины обрушения местные власти не озвучили.