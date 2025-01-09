Рабочий погиб под завалами при обрушении на стройке в Турции

В районе города Полатлы возле Анкары при обрушении на стройплощадке погиб один рабочий. Об этом сообщил турецкий новостной канал TRT Haber .

Обвал конструкций произошел при строительстве канализационной системы в новом здании. Двое рабочих оказались под завалами. Одного из них извлекли из-под обломков мертвым.

Сейчас проводятся работы по спасению второго человека.

Причину обрушения местные власти пока не назвали.

Обрушение произошло в декабре во время разборки горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске. На место происшествия прибыли две бригады скорой помощи. Позже в прокуратуре сообщили, что в результате случившегося погиб один рабочий, на которого упала металлическая конструкция. Мужчина скончался в машине медиков.