В Абхазии нашли тело россиянина, пропавшего после ссоры с женой

В Абхазии обнаружили тело пропавшего после ссоры с женой российского туристаиз Архангельской области. Мужчину искали двое суток, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

По информации ведомства, россиянин покинул место временного проживания после ссоры с женой, а потом перестал выходить на связь. Супруги отдыхали в селе Кындыг в Очамчырском районе. Сотрудники МЧС и МВД искали туриста двое суток.

«Ближе к полудню сотрудники ПСО города Очамчира обнаружили тело Глазнова в окрестностях села Кындыг», — уточнили в ведомстве.

Следствие уже ведется. Причину смерти россиянина не уточнили.

Ранее в Таиланде пропала 30-летняя россиянка, страдающая биполярным расстройством личности. Она работала удаленно менеджером по набору персонала.