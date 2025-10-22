22 октября 2025 20:19 Буферная зона унижения и боли: как россиянки становятся рабынями в скам-центрах Мьянмы 0 0 0 Фото: Соцсети Веры Кравцовой, Помощь в Таиланде/Telegram Происшествия

Белоруссия

Соцсети

Telegram

Работа

Таиланд

Деньги

Азия

Молодая россиянка, страдающая психическим заболеванием, бесследно исчезла в Таиланде. Девушку ищут вот уже четвертые сутки. По одной из версий, она могла попасть в рабовладельческий скам-центр. Ранее в подобных местах оказывались девушки из Белоруссии и Читы.

Исчезновение россиянки на Пхукете Пропавшую девушку зовут Мария, ей 30 лет. Последний раз она выходила на связь с близкими 17 октября. Родственники очень переживают за Машу, говорят, что у нее есть диагностированное психическое заболевание — биполярное расстройство личности. Причем на Пхукет Мария переехала из Москвы примерно полгода назад и работала удаленно менеджером по набору персонала. Незадолго до исчезновения у нее, предположительно, началась фаза мании: она выбросила симку, удалила аккаунт в Telegram.

Подруга москвички в беседе с KP.RU призналась, что всегда переживала за Марию, хотя многие не воспринимали ее болезнь всерьез, но обострение бывали и ранее. И проходили они тяжело, но этот раз стал особенным.

Фото: Sun Weitong / www.globallookpress.com

«Никто не воспринимал ее заболевание всерьез, да и она сама… Но я очень переживала, временами случались обострения, но не такие страшные, как в этот раз. Около недели назад у нее началась маниакальная фаза. Она удалила свои соцсети, выкинула сим-карту и перестала отвечать на звонки. Тогда я забила тревогу», — пояснила собеседница издания. В минувшую пятницу, 17 октября, Мария писала подруге странные сообщения. Очевидно, она была чем-то очень встревожена и повторяла, что ее хотят убить.

«Она говорила о какой-то слежке, что ее хотят убить собственные родители, что срочно нужно улететь в другое место и на это осталось мало времени. Я думаю, все это произошло из-за обострения биполярного расстройства. Родители у Маши замечательные, мы крепко дружим. Они сейчас очень за нее переживают», — добавила девушка. Несмотря на уверенность в том, что ей нужно бежать и спасаться, из Таиланда Мария не выезжала. По крайней мере, в аэропорту не появлялась. Последний раз ее видели с мужчиной-трансгендером*, они вместе выходили из ее квартиры. Но куда могли направиться — одному богу известно.

Фото: Помощь в Таиланде/Telegram

Сейчас поисками россиянки занимаются полиция и представители Генконсульства России. А семью Маши при этом атакуют мошенники, требующие денег. В обмен обещают рассказать, куда сбежала девушка. На фоне этого одной из версий исчезновения Марии стала работа в рабовладельческом кол-центре. В беседе с NEWS.ru юрист и координатор движения «Альтернатива» Арина Файрушина подчеркнула, что вероятность этого действительно высока.

«Все случаи попадания в рабовладельческие кол-центры, с которыми мы сталкивались, выглядели одинаково с точки зрения схемы. Девушки находили работу в Telegram-каналах, в интернете — по объявлениям, приезжали в Таиланд на место встречи с агентами, которые перевозили их в офис», — пояснила она.

Но чтобы наших сограждан похищали и увозили в эти лагеря с территории Таиланда — мы такого не видели. Арина Файрушина

Также юрист напомнила простую схему действий, если ваш близкий пропал за рубежом. Первым делом нужно написать заявление о пропаже человека в местную полицию. Также следует подать обращение в МИД РФ и обратиться с этим же вопросом в посольство РФ в стране.

«Это три первых шага, которые необходимо предпринять, чтобы все были осведомлены о пропаже человека и начались поиски», — подчеркнула Файрушина.

Фото: Помощь в Таиланде/Telegram

В МИД Таиланда при этом отмечают, что хотя случаи похищения граждан РФ и их незаконной перевозки в Мьянму встречаются, королевство все равно остается привлекательным местом для туристов. «Мы уделяем большое внимание благополучию посетителей, а власти поддерживают безопасные условия во всех популярных туристических зонах», — указали в ведомстве. Также представители министерства посоветовали иностранным путешественникам опираться только на официальные источники информации и не рисковать своей безопасностью. И в случае, если вам вдруг предложили какую-то хорошо оплачиваемую работу, крайне важно проявить осторожность. Страшная смерть туристки из Белоруссии Сообщение об исчезновении россиянки особенно шокировало пользователей в Сети на фоне недавней трагедии, которая произошла с белорусской туристкой.

Девушка приехала поработать в Таиланд, собиралась быть моделью, но попала в мошеннический скам-центр в Мьянме, куда ее вывезли так называемые работодатели. И несчастная туристка стала рабыней: ей нужно было разводить в этом кол-центре богатых клиентов и вымогать у них деньги.

Фото: Соцсети Веры Кравцовой

Последний раз она вышла на связь 4 октября. В дальнейшем мошенники начали требовать от родных пропавшей 500 тысяч долларов за ее тело, а затем заявили, что девушку кремировали. Ей было 26 лет.

В Мьянме официально подтвердили смерть белоруски. В справке, которую выдали семье, говорилось, что она умерла из-за сердечного приступа, а тело кремировано 16 октября в деревне Инкин. Там же есть данные, что она работала в деревне Пхлу.

Интересно В Сети при этом появлялись жуткие версии о том, что туристку могли разобрать на органы, а после кремировать, чтобы скрыть случившееся. Никакого официального подтверждения этих версий нет. В Сети при этом появлялись жуткие версии о том, что туристку могли разобрать на органы, а после кремировать, чтобы скрыть случившееся. Никакого официального подтверждения этих версий нет.

Бабушка девушки пока не может поверить, что это правда, и повторяет, что все нормально. «Жива и здорова. Нам никто не звонил и никаких выкупов не предлагал. Даже и думать не хочу, — настаивает она. — Видите, что жива? Все, и буду ждать. Все. Вот так. И буду ждать ее».

Спецлагерь в буферной зоне и полное беззаконие Известна и другая, не менее шокирующая история девушки из Читы, которую обманом увезли из Таиланда в Мьянму, где продали в рабство. В Бангкок она, как и туристка из Белоруссии, приехала поработать моделью, но в итоге оказалась в специальном лагере на границе с Мьянмой. Там ее и других пленниц также заставляли общаться с клиентами и выманивать у них деньги. За проступки их избивали плетью и грозили продать на органы.

Фото: Соцсети Веры Кравцовой

Знакомая пропавшей рассказала Mash, что в этом в лагере много людей из СНГ, особенно россиян, а также китайцев и уроженцев Юго-Восточной Азии. «Славяне и европейцы в почете — владельцы скам-центра сажают их на видеоразводки. А вот азиатам не повезло — они не могут вернуться домой из-за долгов и уголовных дел, поэтому их избивают и платят за работу едой», — пояснила она. Скам-центры, куда попадают люди, находятся в буферной зоне. И в этом особая сложность, потому что там не действуют никакие законы, люди работают по 16 часов, но не получают обещанные деньги. При этом есть вариант заплатить выкуп в 15 тысяч долларов. После этого, правда, ждет не свобода, а 60 дней миграционной тюрьмы за нарушение безвизового режима.

И таких лагерей не один и не два. Масштабы этой жуткой индустрии огромные. Подробностями их работы в беседе с MK.RU поделился проживающий в Мьянме россиянин Петр Козьма.

По словам мужчины, в этой стране есть множество вооруженных группировок, контролирующих свои территории. Часть находится в конфликте с вооруженными силами и делает что хочет, а другая часть, которая считает армию большим начальником, в обмен на лояльность размещает на своих территориях такие скам-центры.

Фото: Соцсети Веры Кравцовой

«Их работники в основном ищут жертв на сайтах знакомств, на платформах для общения по интересам и в групповых чатах мессенджеров. Сейчас многие предпочитают не общаться голосом, а обмениваться сообщениями и посылать картинки, особенно молодежь. Поэтому такие центры, где не нужен сверхбыстрый интернет, стали процветать», — сказал он.

Козьма подчеркнул, что многие едут в такие места, понимая, что их ждет. Кто-то даже хочет скрыться от правосудия — «таких авантюрных людей, любящих легкие деньги и готовых их зарабатывать любыми путями, немало».

По статистике, которая приводится в СМИ, примерно до трети бывших иностранных работников кибермошеннических центров признавались на допросах в Таиланде, где они ожидали депортацию, что знали, куда ехали, но, вероятно, этот показатель на самом деле намного выше, потому что не каждый человек решится на подобное откровение. Петр Козьма

Но есть, безусловно, и наивные пострадавшие, которые поверили в бесплатный сыр, не подозревая о мышеловке. Говоря о погибшей в Мьянме белоруске, Козьма подчеркнул, что не может никак комментировать версии о том, что ее продали на органы. Вся история вокруг ее гибели, по его словам, по-прежнему продолжает оставаться очень мутной. «Допускаю, что там кого-то бьют, но чтобы убивали? Лично я этого не видел и подтвердить не могу. Хотя в западной прессе писали про реку Моэй на границе Таиланда и Мьянмы: мол, туда свозят грузовиками тела бывших работников скам-центров, которые потом плавают. Надо понимать, что нравы в Азии в целом жестче, чем в Европе, насилие там случается, но утверждать конкретно про разбор на органы без доказательств я не возьмусь», — заключил мужчина.

* ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.