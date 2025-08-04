В Абхазии дядя и племянница умерли друг за другом на одном и том же месте

В Галском районе Абхазии утонула девятиклассница. Пытавшийся ее спасти дядя не выдержал потрясения и умер от сердечного приступа, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия в Telegram-канале .

Школьница утонула в районе слияния реки с морем, попав в водоворот. Джинджолия сообщила, что член семьи пытался ее откачать. Поняв, что племянницу не спасти, он сам почувствовал себя плохо.

«В результате тяжелого эмоционального потрясения, мужчина скончался на месте от остановки сердца», — рассказала омбудсмен.

Погибшие купались в реке Гагида, сообщил Telegram-канал «ЧП-Абхазия». На берегу отсутствовали какие-либо предупреждающие знаки или информационные щиты о запрете купания.

Ранее в Москве утонул 17-летний парень. Он нырнул в пруд в Вешняках.