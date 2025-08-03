В Вешняках утонул 17-летний подросток

В Вешняках утонул 17-летний парень. Он плавал на пруду, не предназначенном для купания, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Подросток с другом решили провести воскресенье на местном водоеме. Они проигнорировали предупреждение о запрете на купание. Пострадавший ушел под воду и не смог выплыть.

Началась процессуальная проверка. Перовская межрайонная прокуратура проконтролирует ее проведение.

Похожий случай произошел в Ростове-на-Дону. Трое детей купались в реке Дон возле Ворошиловского моста. Очевидцы заметили, что школьники начали тонуть, но успели спасти только одного. Его друзья пропали без вести. Всего с начала купального сезона в Ростовской области утонули почти 50 человек, в том числе дети.