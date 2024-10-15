«Уже занимаются органы». Спасенного в Охотском море доставили в Магадан

Михаила Пичугина, два месяца дрейфовавшего в Охотском море и чудом выжившего, доставили в Магадан. С сотрудником порта, который пришвартовал спасшее мужчину судно, удалось связаться 360.ru.

Он уточнил, что судно прибыло в порт в 20 часов по местному времени (12 часов по московскому) и сейчас находится там, на нем работают следователи. Самого спасенного он не видел.

«Ну, а как я могу видеть? Я привязал пароход, и все. Меня не касаются дела. Там уже занимаются органы» — объяснил он.

Пичугин с братом и племянником отправились в Охотское море в начале августа. Они планировали пройти от Хабаровского края до Сахалина, но в назначенное время в точке назначения не появились. Их искали больше месяца, пока случайно не обнаружили рыбаки судна с символическим названием «Ангел». Выжить сумел только сам Пичугин, потерявший за это время 50 килограммов.