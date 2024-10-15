Дрейфовавшего два месяца с трупами в лодке в Охотском море спасло судно «Ангел»

Мужчину, который два месяца дрейфовал в Охотском море в лодке с двумя погибшими родственниками, спасли рыбаки на судне «Ангел». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Путешественники вышли в открытое море в начале августа. В лодке катамаранного типа находились двое мужчин 46 и 49 лет и 15-летний сын одного из них. Они хотели доплыть на лодке от побережья Хабаровского края до Сахалина. Путешественники взяли с собой теплую одежду, спасательный жилеты, фальшфейеры, небольшой запас еды и 20 литров питьевой воды.

Через три дня в назначенном месте они не появились. Судно с путешественниками искали больше месяца, но поиски не увенчались успехом. Через два месяца пропавшую лодку нашли рыбаки на судне «Ангел» в 23 километрах от берегов Камчатки. Выжил только 47-летний мужчина. В лодке находились тела остальных путешественников.

За несколько месяцев мужчина похудел на 50 килограммов, его госпитализировали. По факту ЧП возбудили уголовное дело.