Уже сидела в самолете. Жительница Приамурья вытащила мать из Ан-24 перед авиакатастрофой

Жительница Тынды Марине планировала вернуться домой на самолете, но ее уговорили вернуться из-за больной внучки. Благодаря этому женщина не села в потерпевший крушение самолет Ан-24, рассказала 360.ru ее дочь Анна.

Марина отметила, что мать уже села в самолет и ждала вылета, но в расписании возник сбой.

«Она мне написала: „Не переживай, рейс немного задерживают“», — подчеркнула Анна.

В это утро у ее трехмесячного ребенка началась рвота, и пришлось вызывать скорую. Запаниковав, молодая мать написала матери, чтобы та осталась и никуда не летела. Как впоследствии выяснилось, эта просьба спасла женщине жизнь. Марине забрала багаж и поехала к дочери и внучке.

«Как только она зашла домой, у ребенка все прошло. Сегодня моя дочка спасла мою маму. <… > Случилось какое-то чудо», — сообщила Анна.

Приехавшие медики осмотрели грудничка и подтвердили, что у него просто было расстройство желудка, которое уже прошло.

Позже женщины узнали, что самолет, на котором должна была улететь Марине, пропал с радаров. Собеседница 360.ru добавила, что в итоге ее мать отправилась в Тынду на поезде, и известие гибели всех пассажиров Ан-24 застало ее в дороге.

Самолет разбился неподалеку от аэропорта. По данным СК, Ан-24 пытался приземлиться, но потом пошел на второй круг и исчез с радаров. На борту воздушного судна находились почти 50 человек, в том числе дети.