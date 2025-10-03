Уже 41 человек погиб от суррогатной бормотухи в Ленобласти

Количество погибших от суррогатного алкоголя в Ленинградской области увеличилось до 41. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

«За последние несколько дней зафиксированы смерти еще восьми человек после употребления спирта с содержанием метанола», — написали авторы поста.

Да дня назад в регионе арестовали еще двоих обвиняемых в массовом отравлении суррогатным алкоголем — 45 и 49-летнего мужчин. Их взяли под стражу.

Следователи выяснили, что один из жителей поселка Трубников Бор Тосненского района и его подельники нелегально хранили отравленный алкоголь на складе. Затем спиртное передали его бутлегерам в других районах. Ранее сообщалось минимум о 33 погибших.

Информация о смерти людей появилась 26 сентября. Алкоголем отравились жители Волосовского и Сланцевского районов.