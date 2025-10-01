В Ленобласти арестовали еще двоих обвиняемых в отравлении суррогатным алкоголем

Еще двоих обвиняемых в массовом отравлении суррогатным алкоголем — 45-летнего и 49-летнего мужчин — взяли под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным следствия, 45-летний житель поселка Трубников Бор Тосненского района и его подельники незаконно хранили отравленное спиртное на складе, а затем передали его бутлегерам в других районах. Из-за отравления погибли по меньшей мере 33 человека.

Информация о смерти людей появилась 26 сентября. Отравились жители Сланцевского и Волосовского районов. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.