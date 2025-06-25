«Ужасный звук». Появилось видео шокирующего ДТП со «Скорой» в Подмосковье
Источник 360.ru: автомобиль скорой помощи перевернулся в Егорьевске
Автомобиль скорой медицинской помощи попал в тяжелое ДТП в подмосковном Егорьевске. Видео с места событий прислал в редакцию 360.ru очевидец.
К точке аварии также прибыла полиция. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и протаранил машину скорой.
В результате столкновения автомобиль скорой помощи перевернулся. Бригада врачей перевозила в нем пациента, машина следовала в госпиталь.
Свидетель происшествия рассказала 360.ru, что автомобиль скорой двигался с сиреной и включенными проблесковыми маячками.
«Я ехала на машине по прилегающей улице, мы слышали как сирена звучала и ужасный звук … железа», — рассказала очевидица.
В легковом автомобиле, по свидетельству прохожих, сработали обе подушки безопасности. Вероятно, в салоне ехал и пассажир.
По данным местной полиции, за медицинской помощью пока никто не обращался.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося. Решение по итогам проверки власти примут в установленном порядке.
Ранее три автомобиля столкнулись на трассе в Подольске.