Три автомобиля столкнулись на трассе в Подольске

Автомобили Ford Fusion, Renault Kangoo и грузовик МАЗ столкнулись на шоссе в городском округе Подольск. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что первая иномарка от удара поднялась в воздух и повисла на разделительном ограждении. Удар пришелся на ее правый борт.

Информации о причинах аварии и пострадавших пока нет.

Ранее массовое дорожно-транспортное происшествие случилось в Кемерове. Предположительно, у грузовика FAW на Логовом шоссе на спуске отказали тормоза, и он протаранил 26 легковых автомобилей. Пострадали семь человек, из них пятерым оказали помощь на месте, а состояние одного оценивают как средней тяжести.