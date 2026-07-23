Ужасная смерть медведя потрясла Сеть. Зверь забрался на электрический столб

В штате Нью-Мексико в США медведь влез на столб ЛЭП и погиб от удара электрическим током. Об этом сообщило издание New York Post .

Видеозапись происшествия выложила в сеть Шеннон Малленс. Она ехала из Нью-Мексико в Оклахому по шоссе 56, когда увидела несчастное животное на столбе.

Медведь еще шевелился, женщина сообщила о нем в экстренные службы. Но помощь опоздала, косолапый погиб от удара током.

Пользователи соцсетей поразились, увидев клип с погибающим медведем. Эксперты предположили, что животное могло влезть на опору ЛЭП, испугавшись и приняв ее за дерево.

Ранее в придорожном кафе на трассе «Енисей» нашли измученного медведя. Животное живет в тесной клетке в антисанитарных условиях.