Ужасающее падение. Наставник датского короля и топ-менеджер Lego разбился в Альпах

Вице-председатель Kirkbi, мажоритарного владельца бренда Lego, 64-летний Михаэль Халбюе погиб во время катания на лыжах в Швейцарии. Об этом сообщило издание Mirror .

Датчанин разбился на горном склоне в районе Кол-де-Шассур на популярном горнолыжном курорте Вербье. Он потерял равновесие и рухнул с большой высоты.

Пострадавшего переправили в больницу на вертолете. Спасти его не удалось, предприниматель погиб от внутреннего кровотечения.

О гибели Халбюе сообщил председатель Kirkbi Томас Кирк Кристиансен. Он назвал коллегу «человеком, который оставил неизгладимый и светлый след в жизни всех, кто его знал».

Халбюе был известен не только в деловых кругах — он поддерживал тесные отношения с датской королевской семьей и принимал активное участие в работе «Фонда Марии», созданного королевой для борьбы с одиночеством, насилием и проблемами психического здоровья.

Королева Мария выразила соболезнования, подчеркнув, что потеряла «преданного друга и бесценного соратника». По данным газеты Berlingske, Халбюе также был наставником нынешнего короля Фредерика, еще в годы, когда тот был принцем.

Ранее пингвин устроил крушение вертолета в Африке.