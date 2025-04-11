Пингвин устроил крушение вертолета с людьми в Южной Африке

Вертолет Robinson R44 Raven II потерпел крушение в Южной Африке. В аварии обвинили пингвина, который находился на борту воздушного судна, сообщил телеканал NBC.

Согласно отчету Управления гражданской авиации ЮАР, авиакатастрофа произошла еще 19 января. Вертолет вылетел для проведения аэрофотосъемки на юго-восток побережья страны.

Один из пассажиров взял с собой коробку с пингвином, которая «соскользнула и попала на рычаг управления» воздушного судна. После этого вертолет резко накренился, а лопасти его несущего винта ударились о землю. В итоге борт рухнул на правый бок.

Никто из людей не пострадал, у птицы также не было повреждений. Однако у вертолета зафиксировали серьезные поломки. В ходе расследования пилота обвинили в том, что он нарушил правила провоза груза, но причиной крушения признали пингвина.

Ранее в Самарской области самолет из Санкт-Петербурга столкнулся со стаей птиц при посадке в аэропорту Курумоч. Обошлось без пострадавших.