Ужас на Урале. Две школьницы исчезли, но оставили след

В Екатеринбурге продолжаются масштабные поиски двух несовершеннолетних девочек, которые бесследно исчезли три дня назад. Об оперативной обстановке и районах, где видели детей, сообщили представители поискового отряда «ЛизаАлерт» .

Розыск перешел в критическую фазу: школьницы, которым 10 и 11 лет, не выходят на связь с 1 марта. Волонтеры выяснили, что девочек могли видеть в разных частях города — похожие на них подростки заходили в один из крупных торговых центров.

В поисковом отряде считают, что сейчас школьницы могут быть где угодно. Обе достаточно взрослые, чтобы пользоваться автобусами.

Жителей Екатеринбурга уже призвали проявить максимальную бдительность. Волонтеры попросили горожан осмотреть не только дворы, но и внутренние помещения жилых домов: подъезды, лестничные клетки, чердаки и подвалы.

В отряде пояснили, что из-за низкой температуры воздуха и выпавшего снега дети могли искать убежище в любых теплых технических помещениях.

Специалисты акцентировали внимание на том, что в условиях ночных заморозков промедление может быть опасным.

Любая зацепка или свидетельство очевидцев сейчас проверяются волонтерами в приоритетном порядке, так как девочки могут нуждаться в экстренной помощи.

В начале февраля две девочки пропали и в Санкт-Петербурге. Их могли увести в секту.