Узбекистанец под наркотиками с секс-игрушкой в багажнике устроил смертельное ДТП в Петербурге

«Фонтанка»: узбекистанец врезался в стену и устроил смертельное ДТП в Петербурге

Смертельное ДТП с участием мигранта случилось в Калининском районе Петербурга. Об этом сообщило издание «Фонтанка» .

Происшествие случилось поздней ночью на пересечении Гжатской улицы и улицы Гидротехников, узбекистанец за рулем Kia не справился с управлением и въехал в бетонную стену гаража. Внутри машины находились еще двое человек.

Один из пассажиров получил множественные ушибы внутренних органов, у него были открытые раны и переломы ног и рук. Его госпитализировали, но пациент скончался в больнице.

Водитель получил травму головы, груди и таза. Его отправили в больницу в тяжелом состоянии. Другой пассажир повредил грудь и сломал ребра, сейчас находится в шоковой реанимации. Все трое не пристегнулись перед поездкой.

Журналисты отметили, что у шофера и одного из пассажиров заметили признаки наркотического состояния. Также стало известно о содержимом багажника иномарки — там лежали фаллоимитатор и пачка вазелина.

Ранее смертельная авария случилась в Балакове Саратовской области. Две иномарки столкнулись друг с другом. Погиб пассажир одной из машин.