Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Саратовской области

Авария со смертельным исходом произошла накануне на улице Транспортной в Балакове (Саратовская область). Об этом сообщил телеканал «Саратов 24».

Как уточнили в областной Госавтоинспекции, в вечернее время столкнулись два автомобиля марки LADA. Один пассажир авто погиб на месте происшествия, еще двоих с травмами доставили в больницу.

Сейчас правоохранители выясняют точные обстоятельства случившегося. Проводится расследование.

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