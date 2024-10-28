Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Саратовской области

Авария со смертельным исходом произошла накануне на улице Транспортной в Балакове (Саратовская область). Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» .

Как уточнили в областной Госавтоинспекции, в вечернее время столкнулись два автомобиля марки LADA. Один пассажир авто погиб на месте происшествия, еще двоих с травмами доставили в больницу.

Сейчас правоохранители выясняют точные обстоятельства случившегося. Проводится расследование.