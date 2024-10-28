Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Саратовской области
Авария со смертельным исходом произошла накануне на улице Транспортной в Балакове (Саратовская область). Об этом сообщил телеканал «Саратов 24».
Как уточнили в областной Госавтоинспекции, в вечернее время столкнулись два автомобиля марки LADA. Один пассажир авто погиб на месте происшествия, еще двоих с травмами доставили в больницу.
Сейчас правоохранители выясняют точные обстоятельства случившегося. Проводится расследование.
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