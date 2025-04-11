«Утонул рядышком». Второго провалившегося под лед в Удмуртии мальчика нашли

В Удмуртии спустя 2 недели нашли второго провалившегося под лед мальчика

Труп мальчика, провалившегося под лед в селе Гавриловка в Удмуртии, нашли спустя примерно 14 дней после случившегося. Об этом сообщил местный житель в беседе с 360.ru.

Два мальчика отправились гулять в сторону реки Сивы и не вернулись. Их сразу начали искать, труп первого обнаружили быстро, а поиски второго сильно затянулись.

«Нашли второго мальчика, <…> где первый, утонул, получается, рядышком там нашли его», — сказал местный житель.

По словам собеседника 360.ru, дети могли утонуть из-за сильного течения. Второго ребенка жители отыскали своими силами вместе с волонтерами. Также людям помогали сотрудники МЧС.

«Версия была, что медведь мог его унести, потому что там следы медведя были. Эту версию тоже проверяли. <…> Охотников вроде как хотели привлечь», — добавил мужчина.

Ранее он рассказывал 360.ru, что на помощь в село приехали более 600 волонтеров из разных уголков России. Люди круглосуточно занимались поисками.

Врегиональном главке МЧС заявили, что к поисковой операции привлекли 110 человек и 34 единицы техники.