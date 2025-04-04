«Провалились под лед». Более 600 волонтеров в Удмуртии начали искать пропавшего ребенка

Более 600 волонтеров в Удмуртии отправились на поиски пропавшего мальчика

В селе Гавриловка в Удмуртии двое мальчиков 10-11 лет отправились гулять к реке Сива и пропали. Одного из них нашли сразу, а второго ищут уже больше недели. О том, как обстоят дела с поисками рассказал неравнодушный житель в беседе с 360.ru.

По словам мужчины, местные власти уже отказались от поисков, однако жители не хотят сдаваться и продолжают искать ребенка. На помощь приехали люди из разных регионов: Башкирии, Чувашии, Казани и других уголков страны.

«Они рядом с берегом ходили, я как понимаю, там лед-то уже сошел в то время, там проточная река. Возможно, на край встал, упал в воду и утонул. <… > там следы есть. Сапог остался», — предположил он.

Также 360.ru связался с тетей пропавшего мальчика. По ее словам, племянник вместе с другом пропали 27 марта — ушли гулять и не вернулись. Из дома ребенок уходил один, вероятно уже около реки мог встретиться с другом.

«Родителей дома не было, была только сестра. Он ушел спокойно. Он никогда не ходил на Сиву один, а тут вот решил почему-то пойти. Не знаю, что подвигло <… > Они провалились, видимо, под лед», — сказала она.

Семья пропавшего недовольна тем, как власти Удмуртии организовали поиски. По мнению тети, принятые меры недостаточны. При этом в администрации Воткинского района семье помогли и оперативно отреагировали на ЧП.

По ее словам, местные жители и все неравнодушные ищут мальчика круглосуточно. В выходные на поиски выдвинулись более 600 человек. Люди нуждаются в водолазном оборудовании и специальной одежде, которой катастрофически не хватает.

В региональном главке МЧС уточнили, что детей искали 110 человек на 34 единицах техники. Психологи ведомства оказывали экстренную помощь родственникам мальчиков.

В СУ СК по Удмуртии заявили, что после исчезновения детей возбудили уголовное дело по причинении смерти по неосторожности.

Также 360.ru обратился в местную администрацию, но на момент написания материала получить комментарий оперативно не удалось.