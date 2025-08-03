Утечка топлива произошла из-за схода с рельсов цистерн в ЕАО

В Еврейской автономной области пять цистерн с топливом сошли с рельсов на станции Ин, произошла утечка перевозимого корабельного топлива. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

«Около 17:35 по местному времени (00:35 по московскому времени) <…> на станции Ин Дальневосточной железной дороги произошел сход пяти вагонов-цистерн с последующим опрокидыванием двух вагонов, следовавших в составе грузового поезда до станции Ванино», — уточнили в ведомстве.

В результате произошла утечка топлива, обошлось без пострадавших. Размер ущерба составил более одного миллиона рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее следователи возбудили уголовное дело из-за столкновения теплохода с двумя пустыми баржами на Енисее. В результате аварии в реку попало дизельное топливо.