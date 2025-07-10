СК возбудил дело из-за утечки нефтепродуктов в реку Енисей

Теплоход столкнулся на Енисее с двумя пустыми баржами, в результате в реку попало дизельное топливо. Специалисты подняли поврежденное судно, которое село на мель, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК.

Следствие установило, что 8 июня 2025 года в Казачинском пороге теплоход сел на мель и получил повреждение корпуса, из-за чего пострадали резервуары с топливом. СК возбудил уголовное дело.

По информации ведомства, ущерб собственнику судна составил более миллиона рублей. Специалисты устанавливают, какой вред окружающей среде нанесла утечка нефтепродуктов.

«В настоящее время осуществлен подъем теплохода, следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России сегодня проводится его осмотр», — отметили в пресс-службе.

Ранее из-за аварии объявили режим чрезвычайной ситуации в Лесосибирске, Енисейском и Казачинском районах Красноярского края. Чтобы устранить последствия утечки, МЧС задействовало 126 человек и 40 единиц техники. На реке установили боновые заграждения и обработали водную поверхность сорбентами.