Утащила из дома. Львица загрызла 14-летнюю девочку в Кении

В Кении львица утащила девочку из дома и съела нижнюю часть ее тела

В Кении львица похитила 14-летнюю девочку с ранчо и растерзала ее. Об этом сообщил CNN со ссылкой на Службу дикой природы Кении.

Девочка в момент нападения находилась в доме. Хищница перепрыгнула через забор и вошла внутрь вечером 19 апреля. Телеканал уточнил, что ранчо граничит с южной частью национального парка Найроби.

Девочка находилась в доме с еще одним подростком, который сразу поднял тревогу и вызвал рейнджеров. Прибывшая команда нашла останки ребенка по следам крови, которые вели к реке Мбагати. Хищница съела нижнюю часть тела подростка.

В Службе охраны дикой природы Кении сообщили, что животное уже ищут. Кроме того, власти усилили меры безопасности. В частности, в районе установят систему оповещения на базе искусственного интеллекта и электрические ограждения.

Ранее в Индии редкие азиатские львы растерзали двух мужчин и ребенка.