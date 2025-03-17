Редкие азиатские львы съели в Индии трех человек

Редкие азиатские львы растерзали двух мужчин и ребенка. Нападения произошли в течение двух недель в штате Гуджарат в Индии, сообщило издание The Indian Express.

Первым погиб мальчик, который пошел к реке и не вернулся. Родные нашли растерзанное тело ребенка через несколько часов. Сотрудники департамента лесного хозяйства изловили двух азиатских львов недалеко от места нападения. Хищников отправили в центр содержания «для исследования», а потом выпустили подальше от поселений.

Спустя время львица напала на 35-летнего фермера. Лесники спугнули хищницу с помощью бульдозера. Позже сотрудники департамента лесного хозяйства обнаружили в лесу части тела. Выяснилось, что они принадлежали 34-летнему мужчине. Рядом с трупом обнаружили следы льва.

Ранее тигр напал на работника фермы Индии. Хищник вцепился в мужчину, но тот поднял крик, что спугнуло дикого зверя.