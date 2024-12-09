Утащил в овраг и растерзал. Медведь убил замдиректора камчатской золотодобывающей компании

Вышедший из спячки медведь убил работника одного из акционерных обществ Камчатского края, занимающихся геолого-разведочной и рудодобывающей деятельностью. Об этом сообщила пресс-служба СК по Камчатскому краю.

По данным Telegram-канала «112», медведь зашел на территорию Озернинского горно-металлургического комбината и напал на заместителя генерального директора по технологиям компании, владеющей рудником и заводом.

Хищник утащил 46-летнего мужчину в ближайший овраг и растерзал его. Крики услышали сотрудники комбината. Они пришли на помощь мужчине, но спасти его не удалось.

Животное застрелил на месте начальник службы безопасности предприятия. СК начал проводить проверку.

Ранее медведь набросился на острове Итуруп на двух мужчин: местного жителя и туриста. Состояние пострадавшего путешественника оценили как тяжелое, у него «частично снят скальп». Местный житель получил незначительные травмы.