Устроивший смертельное ДТП водитель предстанет перед судом в Москве

Уголовное дело о влетевшем в столб водителе Baic передали в московский суд

Водителю легковушки Baic, на скорости влетевшей в столб на перекрестке Волжского бульвара, предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Об этом сообщила пресс-служба московской Прокуратуры.

По версии следствия, 24-летний водитель 5 февраля превысил скорость и выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Он продолжил перестраиваться вправо, не убедившись в безопасности маневра и не уступив дорогу автомобилю BMW, который ехал на зеленый свет.

«В результате столкновения автомобиль под управлением обвиняемого изменил свою траекторию и произвел наезд на мачту городского освещения», — отметили в пресс-службе.

Находившийся в иномарке пассажир погиб на месте. В скором времени водитель предстанет перед судом, его отправили под стражу.

Ранее смертельная авария произошла в Ленобласти. На 45-м километре трассы «Кола» столкнулись Lada Niva и китайский автомобиль Voyah, жертвами ДТП стали два человека.