Два человека стали жертвами ночного ДТП на трассе в Ленобласти

Дорожно-транспортное происшествие на трассе «Кола» в Ленинградской области привело к гибели двоих человек. Об этом сообщил 47news со ссылкой на пресс-центр аварийно-спасательной службы региона.

Трагедия произошла ночью на 45-м километре шоссе. На месте столкнулись Lada Niva и китайский автомобиль Voyah. Предположительно, водитель отечественной машины нарушил ПДД и врезался в иномарку.

Жертвами ДТП стали 27-летний водитель Lada Niva и его пассажирка, добавил «Росбалт». Организована проверка.

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