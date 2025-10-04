Устроила скандал и била бутылки виски. Россиянку задержали на границе с Эстонией

Таможенники задержали на КПП в Ивангороде прибывшую из Эстонии россиянку, которая вопреки ограничениям в три литра везла с собой без декларирования пять бутылок шотландского виски. После задержания женщина начала оскорблять сотрудников таможни, сообщила начальник отдела по связям с общественностью Северо-Западного таможенного управления Вера Филиппова.

Против задержанной возбудили уголовное дело. Таможенники установили, что женщина много раз пересекала границу с одними и теми же категориями товаров.

«Алкоголь я пью, я не могу отдать алкоголь», — заявила женщина во время досмотра.

По данным Филипповой, путешественница оскорбляла сотрудницу таможни, показывала в ее адрес неприличные жесты, а потом начала бить бутылки со спиртным.

«Ей грозит штраф до 40 тысяч рублей или один год исправительных работ», — отметили в ведомстве.

