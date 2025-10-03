В Татарстане мать и дочь задержали на таможне с украшениями на 4,5 млн рублей

Жительницы Татарстана вернулись из ОАЭ с незадекларированными украшениями. Женщины стали фигурантками уголовного дела, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Женщины проследовали через «зеленый» коридор с ювелирными изделиями стоимостью 4,5 миллиона рублей.

Мать и дочь пытались незаконно провести кольцо, серьги, браслет и подвеску известных ювелирных брендов. Они спрятали их в багаж и под одеждой. Фигурантки признались, что хотели продать украшения в России.

Драгоценности изъяли, а обвиняемых заключили под стражу.

