Появившаяся в Сети информация о госпитализации рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в рехаб в Московской области является не совсем корректной. Об этом 360.ru сообщил представитель музыканта Эдгар, отвечающий за организацию концертов.

«Услышали звон, но не понимают, где он. Не совсем правда там написана. А как правильно — я не скажу. Комментарий не дам по этому поводу», — подчеркнул он.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Гуф лег в реабилитационный центр для зависимых в Наро-Фоминске. При этом личные врачи рэпера якобы хотели перевести его в частную лечебницу в Москве.

Ранее на Долматова завели протокол о мелком хулиганстве после драки в Апрелевке. Ему грозит до 15 суток ареста.

Гуфа задержали в ночь на 23 октября. Предположительно, музыкант начал навязчиво знакомиться с девушкой, которой это не понравилось. Она позвонила брату и попросила его приехать, после чего между мужчинами началась потасовка.