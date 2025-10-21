Услышала звук квадроциклов. Пропавшую в горах Башкирии туристку нашли через три дня

Пропавшую три дня назад в районе горы Большой Иремель туристку нашли в районе Тыгынских болот. Женщина услышала звук квадроцикла и вышла к спасателям, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Спасатели доставили туристку в село Тюлюк, а потом перевезли в больницу города Юрюзань. По предварительным данным, у нее диагностировали обморожение ног и переутомление.

Поисками женщины занимались 104 человека с привлечением 20 единиц техники. Также задействовали вертолет Ка-32.

Туристка из Челябинска пропала 18 октября. Она принимала участие в конкурсе по покорению вершин Уральских гор. В какой-то момент 43-летняя женщина отделилась от группы. В итоге участники соревнований финишировали без нее.

Ранее в Тверской области волонтеры нашли 83-летнюю местную жительницу живой и невредимой. Пенсионерка ушла в лес собирать клюкву и заблудилась.