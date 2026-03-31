Ушла в аптеку и не вернулась. В Татарстане нашли тело молодой мамы

В Татарстане обнаружили тело 30-летней женщины, которая пропала в феврале после того, как вышла из дома в аптеку. Об этом сообщило «КП — Казань» .

Жительница Казани исчезла утром 9 февраля. Она сказала мужу, что пойдет за детской присыпкой, вышла из дома и вскоре действительно зашла в аптеку на улице Ленинградская — покупку подтвердили камеры и банковское уведомление. После этого ее следы потерялись.

Позже камеры наблюдения зафиксировали, как женщина села в автобус в сторону Зеленодольска, однако до конечной остановки она не доехала и вышла по пути.

Тело нашли спустя время недалеко от остановки в поселке Айша. По предварительным данным, женщина погибла от переохлаждения.

У погибшей остались маленькая дочь и муж. Среди возможных причин произошедшего рассматривают тяжелое психологическое состояние, однако близкие эту версию не подтверждают.

Ранее волонтеры нашли тело девушки, которая пропала 14 февраля в Камышине Волгоградской области. Ее труп без руки обнаружили за городом.