Исчезнувшую 14 февраля россиянку нашли мертвой и без руки

Волонтеры поискового отряда завершили поиски 26-летней девушки, которая пропала 14 февраля в Камышине Волгоградской области. Ее труп без руки обнаружили за городом, сообщил V1.ru .

Женщина постоянно жила в Камышине, там же и работала. В начале февраля 2026 года она неожиданно перестала поддерживать контакты с родственниками.

В последний раз девушку видела ее мать, они разговаривали 14 февраля. По словам женщины, между ними произошла ссора, живой дочери она больше не увидела.

Утром 12 марта тело девушки нашел собачник, который гулял у дачного поселка. Мужчина рассказал, что увидел труп в снегу. У него не было одной руки.

По словам очевидца, тело носило следы повреждений, нанесенных, предположительно, дикими животными.

Несмотря на такие детали, обнаруженные на месте происшествия, предварительный осмотр не выявил явных признаков криминального характера смерти.

В настоящее время Следственный комитет проводит проверку, устанавливая точную причину гибели камышанки. Тело пролежало в безлюдном месте длительное время, что осложняет работу экспертов.

Два дня назад в Стамбуле нашли мертвой модель и телеведущую Айшегюль Эраслан.