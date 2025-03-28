«Были в сознании». Очевидица поделилась подробностями крушения батискафа в Хургаде

В Египте службы спасения и врачи оперативно отреагировали на крушение прогулочного батискафа у побережья Хургады. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала очевидица происшествия.

Спасатели и медики сразу приступили к эвакуации пострадавших. Катера курсировали между берегом и местом аварии, доставляя на пляж по одному или двум пострадавшим. Причем некоторые из них находились без сознания.

«Скорые, реанимации — все ждали и прям к катерам, к воде, подбегали. Машины туда-сюда, скорые уезжали и приезжали», — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, большинство спасенных оказались на берегу позже. Их привез большой катер. Все они были в сознании, но туристы, находящиеся на берегу, не могли определить их состояние.

До этого российское генконсульство сообщило, что на борту батискафа находились 45 российских туристов. Шесть человек погибли, в их числе были дети. У выживших при крушении туристов диагностировали травмы головы и конечностей, ушибы и признаки дыхательной недостаточности.