«Ушла гулять и не вернулась». Девятилетняя девочка пропала в Курской области

Девятилетнюю девочку, пропавшую 22 января, разыскивают в Железногорске. Об этом сообщила пресс-служба СУСК по Курской области.

По данным следствия, накануне школьница отправилась гулять с подругой, потом заглянула к ней в гости. Затем она ушла, и больше ее никто не видел.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи опрашивают знакомых и родственников девочки, выясняя все обстоятельства происшествия. Всех, кому известно, где находится пропавшая, попросили звонить в региональное управление СК.

На поиски школьницы вышли добровольцы регионального отряда «ЛизаАлерт» и жители города. Более 80 человек патрулируют улицы, осматривают дворы и частный сектор и ищут камеры наблюдения.

Ранее куратор по региональному развитию поисково-спасательного отряда Сергей Клецин призывал родителей сообщать о пропавших детях в полицию сразу же, чтобы не терять драгоценного времени.