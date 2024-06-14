Куратор «ЛизаАлерт» Клецин призвал как можно раньше заявлять о пропаже ребенка

Если пропал ребенок, то нужно сразу же об этом заявить, главное правило — не терять время. Об этом радио Sputnik рассказал куратор по региональному развитию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Сергей Клецин .

По его словам, иногда родители медлят, думая, что найдут ребенка сами. И не обращаются в полицию и к поисковикам, опасаясь зря их отвлекать.

«Если вдруг так произошло, что вы обратились в полицию, обратились к нам, а ребенок сам пришел домой, в этом нет ничего страшного — нет никаких штрафов, никаких наказаний… Если вам кажется, что ваш ребенок пропал, надо сразу подавать заявление о его пропаже», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что ребенок может потеряться даже тогда, когда гуляет с родителями. Особенно часто обращаются с рассказом о том, что он уехал на велосипеде или самокате. Также часто теряются дети, которые гостят у бабушек.