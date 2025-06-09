Ушла эпоха. Не стало Марты Крыжановской, одной из старейших сотрудниц Эрмитажа

В Петербурге скончалась искусствовед Марта Крыжановская. Она посвятила Эрмитажу большую часть своей жизни, сообщила пресс-служба музея на официальном сайте .

Крыжановской было 95 лет. По данным «Фонтанки», тело женщины нашли в ее квартире на Васильевском острове. Информацию об этом врачи передали полиции.

Причины смерти искусствоведа пока не озвучены. Дата ее похорон неизвестна.

Марта Яновна Крыжановская появилась на свет 13 марта 1930 года в Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны она вместе с матерью была эвакуирована из осажденного города в Ташкент, где находилась до окончания боевых действий. Затем семья вернулась в Ленинград.

После возвращения Крыжановская получила образование в сфере искусства. В 1953 году она окончила институт имени Репина, входивший в Ленинградский филиал Академии художеств СССР, по специальности «искусствоведение».

После вуза молодого специалиста пригласили работать в Государственный Эрмитаж. С тех пор ее профессиональная деятельность на протяжении более чем шести десятилетий была связана с этим музеем. Она занимала должность ведущего научного сотрудника Отдела западноевропейского прикладного искусства.

В одном из интервью Крыжановская призналась, что считает Эрмитаж своим «родным домом».

За годы работы она написала несколько книг, посвященных искусству Западного Средневековья, и подготовила около сотни научных публикаций.

Марта Яновна Крыжановская носила звание кандидата искусствоведения и была удостоена звания заслуженного деятеля культуры России.

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