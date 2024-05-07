Сыгравшая более 350 ролей в кино актриса умерла от деменции | 360°

Мир 07 мая 2024, 13:10 Сыгравшая более 350 ролей в кино актриса умерла от деменции Индийская актриса Канакалатха умерла в 63 года от деменции

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Снявшаяся в более чем 350 фильмах и 50 сериалах индийская актриса Канакалатха умерла в Тируванантапураме после продолжительной борьбы с болезнью Паркинсона и деменцией. Об этом сообщило издание Times of India.

Артистка скончалась в своем доме 6 мая в возрасте 63 лет.

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Канакалатха родилась 24 августа 1960 года. Ее карьера началась в театре, а уже в 1970-х у нее появились первые роли в кино. Летом 2022 года ей поставили диагноз «деменция». Несмотря на это, она продолжила сниматься в картинах.